Sehenswertes Paderborn – dritte, komplett überarbeitete Auflage

Sie haben es wieder getan, die Paderborner Gästeführerinnen und Gästeführer! Sie haben sich hingesetzt und – gemeinsam mit dem HEFT-Zeitschriftenverlag – gemacht, was sie ansonsten »live« in der Stadt tun: die zahlreichen und vielfältigen Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt beschrieben – in kurzen, prägnanten und persönlich gehaltenen Beiträgen. Herausgekommen ist ein ganz besonderes, rund 120 Seiten starkes Taschenbuch, in dem die interessanten Texte durch mehr als hundert aussagekräftige Fotos bebildert sind. Die Einführung bildet ein locker geschriebener, mehrseitiger Abriss über die 1200-jährige Stadtgeschichte. Damit eignet sich das Buch zum einen für einen Stadtrundgang vom heimischen Sofa aus, zum anderen wegen das ausklappbaren Innenstadtplans auch für gezielte, individuelle Entdeckungstouren durch die Stadt.

Das Buch ist ab dem 7. Dezember zum Preis von 10,- Euro in der Tourist Information am Marienplatz, im Buchhandel (ISBN 978-3-9809507-9-4) und versandkostenfrei beim HEFT (Tel. 05251 62624) erhältlich.