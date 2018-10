Shanty meets Pop am 2.11. in der Kulturwerkstatt

Zum 30-jährigen Jubiläum der Kulturwerkstatt laden der Magellan Shanty Chor zusammen mit dem Frauenchor Sing ’n‘ Swing zu einem Gemeinschaftskonzert in den Großen Saal ein. Lieder über das mitunter harte Leben auf See und die Sehnsucht nach der Liebsten mischen sich an diesem Abend mit Adele-Balladen, Beatles-Krachern und Aretha-Franklin-Medleys. Geleitet wird das Konzert von Heiko Isermann, der beide Chöre seit Jahren erfolgreich führt. Sing ’n‘ Swing besteht nunmehr seit 13 Jahren und hat sich mittlerweile einen festen Platz in der lokalen Chorszene ersungen. Das umfangreiche Repertoire aus deutsch- und englischsprachigen Pop- und Jazz-Arrangements wird dabei immer mit dem richtigen Maß an Leidenschaft vorgetragen.In den vielen Jahren seines mittlerweile 31-jährigen Bestehens hat sich der Magellan Shanty Chor ein breites musikalisches Repertoires aufgebaut und feiert damit seit Jahren auch überregional große Erfolge. Der Chor wird dabei von einer festen Instrumentalgruppe begleitet.

Karten gibt es im Vorverkauf für 8,- € bei der Schule für Musik (Querweg 24, Tel. 05251/76613), per E-Mail unter singnswing@yahoo.com sowie an der Abendkasse.

Beginn: 19 Uhr