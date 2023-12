Singen unterm Domturm am 22.12.

Es gehört mittlerweile in Paderborn zur guten Tradition, dass man sich am Freitag vor dem 4. Advent auf dem Marktplatz unterm Domturm versammelt, um gemeinsam in vorweihnachtlicher Stimmung zu singen. Auch in diesem Jahr organisiert die Abteilung Soziale Teilhabe dieses Großereignis. So werden am Freitag, 22. Dezember ab 18 Uhr die Domturmbläser den Turm erklimmen, um weit über die Dächer der Stadt hinaus das Geschehen auf dem Marktplatz musikalisch zu begleiten.