Skulptur trifft Roboter am 12.4.

Zwei Museen – zwei unterschiedliche Welten, so sieht es auf den ersten Blick aus. Doch das Heinz Nixdorf MuseumsForum und das Diözesanmuseum Paderborn sind beides große und bedeutende Museen, die Spitzenwerke ihrer Zeit präsentieren. Am 12. April von 10 bis 15 Uhr können Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren in einem Workshop beide Museen erkunden. Startpunkt ist das Diözesanmuseum. Dort nehmen die Teilnehmer jahrhundertealte Skulpturen ganz genau unter die Lupe. Dann geht es zu den Robotern ins HNF. Was haben sie und die früheren Skulpturen gemein? Wie viel Bewegung steckt in den Figuren? Zum Abschluss wird ein Roboter mit Lego WeDo gebaut und programmiert.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf www.hnf.de, per Mail an service@hnf.de oder ein Telefonanruf unter 05251/306661 erforderlich. Die Kosten pro Person betragen 20,- Euro.

Beginn: 10 Uhr