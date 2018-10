Solo für … Harald Morsch am 26.10. im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Am Abdinghof setzt in Kooperation mit dem HEFT die erfolgreiche Reihe „Solo für …“ fort. Das Stadtmuseum bietet in der Reihe der „Stadtmusikanten“ Musikern*innen eine Bühne, um sich und ihr Instrument vorstellen zu können. Am 26.10.2018 ist ab 19 Uhr die Paderborner Musikerin Antje Wenzel in der Ausstellung „Menschen meiner Stadt. 500 Portraits. Ein Fotoprojekt von Harald Morsch“ zu Gast. So vielfältig wie die portraitierten Menschen wird auch die Musik von und mit Antje Wenzel an diesem Abend sein. Die Musikerin bietet viel improvisierte Musik mit Gitarre und Loops sowie noch nie gehörte Chansons, mit denen Wenzel demnächst unter dem Namen „An‘ Fürsich“ auf Tour gehen wird. In ihren Liedern erzählt sie vom Menschsein ganz allgemein und manchmal auch vom Leben in dieser Stadt. Es ist ein Plädoyer für „Mehr Poesie“. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.

Begonn: 19 Uhr