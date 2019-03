Solo für … Josefthomas Brinkschröder am 8. März im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Paderborn und das HEFT laden in ihrer gemeinsamen Reihe „Solo für …“ zu einem besonderen Konzert ein. Solo-Künstler des Abends wird der bekannte Paderborner DJ Cut Spencer sein. Was in den 1970er Jahren die Ära der „Happy Music-Sounds“ mit neu vertonten Weltmelodien war, ist heute die Beat Art. In diese Traditionslinie gesellt sich Cut Spencer. Der DJ arrangiert Sounds und Samples zu neuen digitalen Klangerlebnissen, die er in der derzeitigen Sonderausstellung des Stadtmuseums „Mensch, Brinkschröder!“ (noch bis 17.3.) vorstellen wird. In seinen Songs kombiniert Cut Spencer lässig und unaufgeregt die verschiedenen Kulturen: da treffen, verbunden mit Einflüssen aus Hamburger und Berliner Sample-Science, französische Harfen-Klänge auf brasilianischen Jazz. Von Filmmusik über Hörspiele, Techno, Schlager, Jazz oder Hip-Hop bedient Cut Spencer jedes Genre und entwickelt gleichzeitig aus jeder Musikrichtung neue zeitgemäße Beats. In Verbindung mit der Kunst eines Brinkschröders ein Klangvergnügen par excellence! Beginn: 19 Uhr