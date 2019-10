Solo für … mit Lara Schallenberg am 26.10. im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum setzt in Kooperation mit dem HEFT die erfolgreiche Reihe „Solo für …“ fort. Das Stadtmuseum bietet in der Reihe der „Stadtmusikanten“ Musikern*innen eine Bühne, um sich und ihr Instrument vorstellen zu können. Am 26.10.2019 ist ab 19 Uhr die Paderborner Musikerin Lara Schallenberg in der Ausstellung „Sehnsucht in die Ferne – Reisen mit Annette von Droste-Hülshoff“ zu Gast.

Begleitet von der virtuosen Akustik-Gitarre Sebastian Kochs präsentiert sie eine Melange aus Jazzballaden – einst gesungen von den großen Jazzladies wie Ella Fitzgerald – und einigen ausgewählten Stücken aus dem Joni-Mitchell-Tribute-Programm „Joni’s Blue“.

Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.