Sommerakademie 2022

In diesem Jahr findet die Sommerakademie vom 2. bis zum 9. Juli im Museumsquartier von Schloß Neuhaus statt. Das abwechslungsreiche und ungewöhnliche Kursprogramm umfasst neben zwei Seminaren zur gegenständlichen und abstrakten Malerei erstmals einen Workshop zum Thema Portraitfotografie mit der Künstlerin Yvonne Most sowie den Kurs Textile Kunst, in dem mit Stoffen, Garnen, Fäden, Filz und Upcycling-Materialien Skulpturen und Objekte angefertigt werden.

„Mit diesem neuen Kursangebot reagieren wir auf den Wunsch der Teilnehmenden der letztjährigen Sommerakademie“, erklärt Dr. Andrea Brockmann, Leiterin der Abteilung Städtische Museen. „Beim Abschlussabend haben wir gefragt, wie wir das Programm der Sommerakademie noch attraktiver gestalten können. Mit Fotografie und Textil, so lauteten die Antworten“. Diese Erweiterung entspricht dem Konzept der Sommerakademie, Einblicke in unterschiedliche Bereiche der Bildenden Kunst und ihrer Praxis zu vermitteln. Zeichnung und Holzbildhauerei komplettieren das Angebot, das als gedrucktes Programmheft in den verschiedenen Museen ausliegt und auch online auf der städtischen Homepage zur Verfügung steht (www.paderborn.de/sommerakademie).