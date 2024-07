Sommerakademie Paderborn

Inmitten des Museumsquartiers Paderborn, gelegen in der barocken Parkanlage von Schloß Neuhaus, findet auch in diesem Jahr die Sommerakademie statt. Mit einem attraktiven Kursprogramm, Gesprächen über Kunst und Besuchen in den Ausstellungen der Museen wird in der sommerlich-romantischen Atmosphäre des Schlossparks eine besondere Begegnung mit bildender Kunst ermöglicht. Für das vielfältige Kursangebot in den Bereichen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Druckgrafik und experimentelles Arbeiten konnten wieder motivierte Künstler:innen gewonnen werden, die die Teilnehmer:innen während ihrer kreativen Prozesse begleiten.

Am 20.7. zwischen 11 und 17 Uhr ist die Öffentlichkeit eingeladen – dann präsentieren die Teilnehmenden ihre Werke, die während der Sommerakademie entstanden sind.