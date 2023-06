Sommerfest des HNF am 25.6.

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum lädt Kinder und Erwachsene zum großen Sommerfest. Die Wiese hinter dem Museum wird am Sonntag, 25. Juni 2023 von 10 Uhr bis 18 Uhr zu einem lebendigen Rummelplatz. Bei freiem Eintritt können sich Besucher in zahlreichen Spielen messen und erleben echte Rummel-Klassiker. Auch die Ausstellung des Museums inklusive der Kunstinstallation „The Nemesis Machine“ kann an diesem Tag kostenlos besichtigt werden.

Die Attraktionen an der Pader bieten allen Altersgruppen Unterhaltung. Auf der Slackline sind Geschick und Konzentration genauso gefragt wie beim Jump’n’Run-Spiel und bei der Ball-Jonglage. Kinder bekommen auf Wunsch das Gesicht ihres Lieblingsroboters aus dem HNF professionell aufgemalt. Dazu gibt es Dosenwerfen, Roboterangeln und vieles mehr. Für Verpflegung in Form von Snacks und Getränken ist gesorgt.

Weitere Informationen zum Sommerfest im HNF unter www.hnf.de/sommerfest-2023.