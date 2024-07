Sommerfest im HNF am 7.7.

Um den Ferienbeginn gebührend zu feiern, lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum von 10 bis 18 Uhr zum großen Sommerfest ein. Passend zur Sonderausstellung „Wellen – Tauch ein!“ wird es auf der Wiese hinter dem Museum nass – Wasserspaß ist garantiert. Mit dem H2O-Orchester erleben die Besucher eine besondere Spielaktion, bei der bis zu 50 Personen gleichzeitig musizieren können. Hier ist Forschen, Spielen und Planschen angesagt, denn die Instrumente benötigen Wasser, um Töne hervorzubringen. Auch beim Kinderschminken ist das Thema Wellen allgegenwärtig, es besteht die Auswahl zwischen einer großen Auswahl an maritimen Motiven. Egal ob beim XXL-Menschenkicker oder auf der Hüpfburg „Wellenrutsche“, hier kann man sich ordentlich austoben. Sonnengetrocknet oder schnell umgezogen kann man das gesamte HNF inklusive der Sonderausstellung bei einer Rallye oder auf eigene Faust erkunden.

Das Museumscafé F7 bietet Speisen, Snacks und kühle Getränke für Groß und Klein an. Der Eintritt zum Sommerfest und ins gesamte HNF ist an diesem Tag frei.

Beginn: 10 Uhr

Mehr auf www.hnf.de/sommerfest-2024