Sommerkonzerte des Stadtmuseums

Barock trifft Moderne, so lautet das Motto am Freitag, 1. Juli. Am ersten Abend sind Künstlerpaare zu Gast. Lieder des Barock präsentieren dann die Sopranistin Ina Siedlaczek und Thomas Berning, Paderborner Domkapellmeister, am Cembalo. Moderne Lieder bietet das Musikerpaar Stephie Garris und Michael Driesner. Die Echoprämierte Sängerin wird am Klavier begleitet und die Vielschichtigkeit der Musik in ungewöhnlichen und frischen Arrangements darbieten.

Am Samstag, 2. Juli, stehen der ukrainische Ausnahmegitarrist Denys Pikhterov und Schlagzeuger Eddi Kleinschnittger (Foto) auf der Bühne des Klostergartens. Klassische Gitarre trifft Marimbaphon, so das Motto des zweiten Abends.

Mit einem Ausdruckstanz als allabendliches Intermezzo ist das zeitgenössische Performance-Duo „twoBetween“, 2021 von Luzi Madrid Villanueva und Lisa Hofmann gegründet, zu Gast bei den Sommerkonzerten.

Bei Regen finden die Konzerte im historischen Rathaus statt.

Beginn: jeweils 20 Uhr

Karten können im Stadtmuseum erworben werden.