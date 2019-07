Sommerkonzerte im Klostergarten am 19. & 20.7.

Die neuen Sommerkonzerte des Stadtmuseums sind leise Konzerte, die sich an der eindrucksvollen Stille des Klostergartens orientieren und die ZuhörerInnen an der einmaligen Atmosphäre des historischen Ortes teilhaben lassen.

Am 19.7. präsentiert zunächst Adda Schade seine quadrophonische Komposition „Monolith 2001“. Jedes Stück basiert auf nur einem Ton. Variiert durch Tonhöhe, Tonlänge, Anschlagstärke und die Vervielfältigung der Töne sowie die im Raum verteilten Klangquellen wird ein einmaliges Klangerlebnis erzeugt. Eine Komposition mit festen und freien Elementen, bei der die Musiker direkt auf die Klangereignisse reagieren. Eine Symbiose von Musik, Raum und Ort. Musikalische Begleitung: Sebastian Planken.

Am 20.7. spielt Carsten Mentzel Eigenes, Unentdecktes und Weltbekanntes und geht charmant und improvisationsfreudig mit den Kompositionen um. Stücke werden auf der Bühne auch schon mal spontan neu arrangiert und verwandelt. Auf unnachahmliche Art macht sich Mentzel jeden Song „zu eigen“ – mit einer Stimme, die er mühelos über mehr als dreieinhalb Oktaven schweifen lässt, gepaart mit einer ausgereiften Songbegleitung auf der akustischen und der elektrischen Gitarre.

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr und finden bei Regen im „Offenen Foyer“ des Stadtmuseums statt. Der Eintritt ist frei.