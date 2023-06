Sommerleseclub 2023

Die Kinderbibliothek der Stadtbibliothek Paderborn lädt auch in diesem Jahr wieder zur Teilnahme am großen Sommerleseclub (SLC) ein. Über die ganzen Sommerferien können wieder Stempel im eigenen Lese-Logbuch gesammelt werden. Mitmachen können alle Interessierten aus allen Altersgruppen, egal ob alleine oder im Team. Dabei können sich alle Teilnehmer:innen auch in diesem Jahr wieder zwischen einem analogen oder digitalen Logbuch entscheiden.

Los geht es bereits kurz vor den Sommerferien mit einer SLC-Auftaktparty am 17.6. In der Zeit von 11-13 Uhr können alle Interessierten an unterschiedlichen Stationen ihre ersten Stempel sammeln. Im Verlauf der Sommerferien erhalten die Teilnehmer:innen für gelesene Bücher, gehörte Hörspiele und besuchte Veranstaltung einen Stempel. Von verschiedenen Zeichenkursen über einen Spielenachmittag bis hin zu einer Yoga-Schnupperstunde ist für jeden etwas dabei. Darüber hinaus lohnt es sich auch, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, denn zum Abschluss des Sommerleseclubs werden beim großen Abschlussfest die besonders kreativen Lese-Logbücher mit „Lese-Oskars“ prämiert.

Anmeldungen zum Sommerleseclub sind ab dem 17.6. und während der gesamten Sommerferien in der Kinderbibliothek möglich. Fragen beantwortet die Bibliothek telefonisch unter 05251/8814205, per Mail über stadtbibliothek@paderborn.de oder direkt vor Ort.

www.bibliothek.live · www.sommerleseclub.de