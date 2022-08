SommerNachtsKino 2022 am Marstall in Schloß Neuhaus

Am 3.8. startet ein Highlight des Sommers: das SommerNachtsKino 2022. Vor dem Marstall im Schloss- und Auenpark öffnet das Pollux wieder kurzzeitig einen 10. Kinosaal und bringt eine bunte Vielfalt an Filmen mit, die vor schönster Kulisse und unter freiem Himmel gezeigt werden.

Folgende Filme stehen in diesem Jahr auf dem Programm:

3.8.: Monsieur Claude und sein großes Fest

4.8.: Elvis

5.8.: Top Gun Maverick

6.8.: Liebesdings

7.8.: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss

8.8.: Sneak Preview

Zusätzlich wird am 26.08. im Open Air Kino in Wewelsburg der Film „Schmetterlinge im Ohr“ gezeigt.

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.