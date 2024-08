Sommernachtskino 2024

Wenn milde Sommerabende einladen, lange unter freiem Himmel zu verweilen, ist es alljährlich Zeit für das einzigartige Open-Air-Filmvergnügen in Paderborn. Auf der gigantischen, aufblasbaren Airscreen-Leinwand im Marstall-Innenhof gibt es ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Blockbustern. Zum Sonnenuntergang versorgt das Team vom Pollux die Gäste mit Snacks und Getränken. Das Programm beginnt bei ausreichender Dunkelheit und besteht in diesem Jahr aus folgenden Filmen:

07.08.: Wo die Lüge hinfällt

Einige Zeit nach einer gescheiterten Affäre treffen sich Bea und Ben auf einer Hochzeit in Australien wieder – und beschließen, sich als Paar auszugeben.

08.08.: Bad Boys: Ride or Die

Die Miami-Cops Mike Lowery (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind wieder da – doch diesmal sind sie unfreiwillig auf der Flucht!

09.08.: Alles steht Kopf 2

Im zweiten Teil des Pixar-Hits sorgen in der Pubertät neue Emotionen für Chaos im Kopf der jungen Riley.

10.08.: Barbie

Greta Gerwigs Verfilmung zur weltberühmten Puppe mit Margot Robbie in der Titelrolle und Ryan Gosling als Ken!

11.08.: Ich – Einfach unverbesserlich 4

Vom Superschurken zum Vorstadt-Familienvater? Kann passieren, wenn man Gru heißt, auf dem Klassentreffen seinen Erzfeind trifft, die Dinge eskalieren und man untertauchen muss.

12.08.: Sneak Preview

Ein Überraschungsfilm vor dem Bundesstart.

Kartenvorverkauf