Sommernachtskino im Marstall-Innenhof

In der schönsten Zeit des Jahres verlegt das Pollux in Paderborn wieder einen Kinosaal nach draußen, vor die fantastische Kulisse des Marstalls im Neuhäuser Schlosspark. Auf der gigantischen, aufblasbaren Airscreen-Leinwand wird es ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Blockbustern geben, in dem bestimmt jeder Filmfreund ein persönliches Highlight entdecken wird. Gezeigt werden in diesem Jahr „Der Junge muss an die frische Luft“ (15.8.), „Bohemian Rhapsody“ (16.8.), „Pets 2“ (17.8.) und „Yesterday“ (18.8.).

Einlass ab 19 Uhr, das Filmprogramm beginnt bei ausreichender Dunkelheit. Karten unter www.cineplex.de/paderborn oder Tel. 05251/290600.