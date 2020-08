Sommernachtskino im Schloss- und Auenpark

Vom 31. Juli bis zum 10. August öffnet das Pollux by Cineplex kurzzeitig seinen 10. Saal unter freiem Himmel und lädt zum Open Air Kino vor traumhafter Kulisse ein. Dank eines speziellen Hygiene- und Sicherheitskonzepts kann das cineastische Highlight des Sommers auch dieses Jahr stattfinden. Zur Sicherheit wird es vom Einlass bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht geben. Am Platz angekommen kann der Mund- und Nasenschutz dann abgelegt werden. Als präventive Maßnahme wird zwischen den einzelnen Buchungen ein Platz freigelassen.

Auf dem Programm stehen unter anderem „Der König der Löwen“, „Parasite“ und die „Die Känguru-Chroniken“. Der Einlass beginnt täglich um 19.45 Uhr. Für das leibliche Wohl wird in Form von Popcorn, Nachos und Getränken gesorgt, die erstmals per App vom Platz aus bestellt werden können. Aber auch eine Barzahlung ist vor Ort möglich.

Das Filmprogramm startet bei ausreichender Dunkelheit. Tickets gibt es in diesem Jahr ausschließlich online. Zum ersten Mal wird es keine freie Platzwahl geben. Um einen geregelten Ablauf zu garantieren, müssen die gebuchten Plätze eingehalten werden.

Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie unter cineplex.de/paderborn.