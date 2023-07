Sommernachtskino vom 2. bis 6. August

Wenn milde Sommerabende einladen, lange unter freiem Himmel zu verweilen, ist es alljährlich Zeit für das einzigartige Open-Air-Filmvergnügen im Schloss- und Auenpark. Auf der gigantischen, aufblasbaren Airscreen-Leinwand gibt es ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Blockbustern. Zum Sonnenuntergang versorgt das Team vom Pollux die Gäste mit Snacks und Getränken.

Das Programm beginnt bei ausreichender Dunkelheit und besteht in diesem Jahr aus folgenden Filmen:

2.8.: No Hard Feelings

Kurz bevor sie das Haus verliert, in dem sie aufgewachsen ist, entdeckt Maddie ein faszinierendes Jobangebot: Wohlhabende Helikopter-Eltern suchen für ihren introvertierten 19-jährigen Sprössling Percy eine Frau, die ihn datet, ehe er daheim auszieht, um aufs College zu gehen.

3.8.: Sonne und Beton

In der Verfilmung des Romans von Felix Lobrecht treffen vier Großstadt-Jugendliche in der Hitze des Sommers eine schwerwiegende Entscheidung.

4.8.: Der Super Mario Bros. Film

Der neue Animationsfilm zum berühmten Nintendo-Videospiel.

5.8.: Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Harrison Ford kehrt in der Hauptrolle des legendären Archäologen Indiana Jones zurück auf die große Leinwand! Der mit Spannung erwartete Film führt die Zuschauer in einem großen, tosenden Kinospektakel an verschiedenste Orte rund um den Globus.

6.8.: Sneak Preview

Ein Überraschungsfilm vor dem Bundesstart.

Es gilt freie Platzwahl. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Das Mitbringen von Speisen, Getränken und Tieren ist nicht gestattet.

Tickets unter www.cineplex.de/paderborn