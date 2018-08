Sommernachtskino vom 9. bis 12. August

Wenn milde Sommerabende einladen, lange unter freiem Himmel zu verweilen, wird es wieder Zeit für das einzigartige Freiluftvergnügen im Neuhäuser Schlosspark, das dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet: Das Sommernachtskino! In der schönsten Zeit des Jahres eröffnet das Pollux by Cineplex kurzzeitig seinen 10. Kinosaal unter freiem Himmel.

Das Sommernachtskino startet am Donnerstag mit dem Musicalfilm “Greatest Showman“ über den erfolgreichen Showman P. T. Barnum, der mit seiner Showidee Geschichte schrieb. Am Freitag geht es weiter mit dem mittlerweile fünften Teil der Jurassic Park-Reihe „Jurassic World: das gefallene Königreich“. Am Samstag wird es dann nochmal höchst musikalisch und sommerlich: Der Feel-Good-Musicalfilm „Mamma Mia 2: Here we go again!“ mit den größten Hits von ABBA wird das Open Air Kino rocken. Das Finale macht am Sonntag der Thriller „Ocean´s 8“, der geballte Frauenpower mit viel Charme verspricht.

Der Einlass beginnt täglich um 19.30 Uhr. Das Filmprogramm beginnt bei ausreichender Dunkelheit. Karten sind im Vorverkauf an der Kinokasse des Pollux und online unter www.pollux-kino.de erhältlich.