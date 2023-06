Sommernachtslieder 2023 im Kloster Dahlheim

Große Festival-Momente mit dem entspannten Flair einer Landpartie: Für die sechste Auflage der „Sommernachtslieder“ holt die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Kooperation mit dem KulturBüro-OWL erneut eine erstklassige Besetzung nach Ostwestfalen-Lippe.

Im barocken Innenhof des ehemaligen Klosters Dalheim erwartet das Publikum ein Festivalwochenende voller Lieder, Legenden, und musikalischer Leidenschaft live unter freiem Himmel.

Den Beginn macht die kölsche Kult-Band Bläck Fööss am 23.6. Ob „Mer losse d’r Dom en Kölle“, „Drink doch eine met“ und „Frankreich, Frankreich“: Viele ihrer mehr als 400 Lieder sind längst zu Evergreens geworden und wirken weit über die Rheinmetropole hinaus. Die musikalische Vielseitigkeit der Bläck Fööss ist kaum zu übertreffen. Seit über 50 Jahren begeistern sie mit „Hätz und Jeföhl“ und legendären Bühnenshows.

Am 24.6. führt die Leidenschaft für die Musik den TV-Star Reinhold Beckmann mit seinem Trio auf die Bühne. Mit seinen Songs steckt er ein weites Feld ab. Tiefgang und Leichtigkeit gehen Hand in Hand. Auch als Sänger bleibt Beckmann dabei ganz bei sich selbst, er singt lieber eindringlich als laut und punktet mit tief verwurzelter Musikalität und seinen Qualitäten als charmanter Unterhalter und packender Geschichtenerzähler.

Das Festival beschließen am 25.6. die Zucchini Sistaz gemeinsam mit den virtuosen Musikern von Wildes Holz (Foto). Die Zucchini Sistaz tourten bereits gemeinsam mit Götz Alsmann und der SWR Big Band. Dreistimmig singen sie Big-Band-Klassiker in halsbrecherischen Minimalinterpretationen. Die Band Wildes Holz hat verschiedenste Instrumente dabei, vor allem Flöten in allen Größen und Formen. Und die taugen sehr wohl auch zum Hardrock-Instrument …

Karten über www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org/de. Zu den Öffnungszeiten des Besucherservice (Di-Fr, 11 bis 16 Uhr) können Karten auch per Telefon 05292/9319224 oder E-Mail karten.dalheim@lwl.org erworben werden.