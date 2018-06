Sommernachtslieder im Kloster Dalheim

Für die dritte Auflage der „Sommernachtslieder“ holt die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Kooperation mit dem KulturBüro-OWL eine hochkarätige Besetzung nach Ostwestfalen-Lippe. Im einzigartigen Ambiente des barocken Ehrenhofs erleben Besucherinnen und Besucher am Festivalwochenende musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Das Festival wird am 8. Juni vom Konstantin Wecker-Trio eröffnet. Am 9. Juni beleuchten Etta Scollo & Joachim Król mit sizilianischen Liedern und Texten alle Facetten der Liebe. Götz Alsmann beschließt am 10. Juni das Festival. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen kreiert er individuelle Fassungen italienischer Evergreens und beschert den Zuhörern einen Nachmittag voller „Dolce Vita“.

Karten unter Tel. 05292/9319224 und unter kloster-dalheim@lwl.org