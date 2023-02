Spielenachmittag am 10.2. im Medienzentrum

Der Paderborner Spieleexperte Thomas Henze wird an diesem Nachmittag neue Spiele vorstellen. Selbstverständlich besteht anschließend die Gelegenheit, alle vorgestellten Spiele in kleinen Gruppen selbst zu spielen und auszuprobieren. Wenn jemand zuhause ein Spiel hat, dessen Regeln er nicht kennt, wird der Spieleexperte Henze das Problem sicher lösen können.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten ab vier Jahren und älter. Hier können Sie sich einen Überblick der aktuellen Neuerscheinungen auf dem Spielemarkt verschaffen oder nach Herzenslust an einem Freitagnachmittag selbst spielen. Holen Sie sich auch gerne Tipps für kleine Geschenke zu Ostern oder zu Geburtstagen.

Thomas Henze ist der anerkannte Spieleexperte in Paderborn. In seinem Haus der Spiele bietet er über 500 Spiele an. Privat besitzt er eine Sammlung von rund 8.000 Spielen.

Voranmeldung unter 05251/1251902 oder sophieloreen.mueller@erzbistum-paderborn.de.

Beginn: 15.30 Uhr