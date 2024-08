Sport im Park geht in die Verlängerung

Jede Woche kommen über hundert Sportbegeisterte zu den Angeboten von Sport im Park. Aufgrund der großen Resonanz geht das kostenlose und unverbindliche Angebot „Sport im Park“ in Paderborn in die Verlängerung. Der KreisSportBund Paderborn e.V. (KSB) und der Sportservice der Stadt Paderborn freuen sich auf die Fortführung ausgewählter Angebote in den Paderwiesen und am Wilhelmsberg bis zum 26. September.

Insgesamt fünf Angebote gehen in die Verlängerung. Die Woche startet montags mit den Angeboten „Morgen Yoga“ von 7.30 bis 8.15 Uhr und „Zumba“ von 19 bis 20 Uhr. Dienstags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr wird das „PaderFit Workout“ angeboten. „Vinyasa Yoga“ und „Laufen und Walken“ finden mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt. Zudem geht auch das Angebot „Tabata“, donnerstags von 18 bis 19 Uhr in die Verlängerung.

Das Programm und weitere Informationen gibt es unter www.paderborn.de/sport-freizeit und www.ksb-paderborn.de oder bei Carina Moss vom KSB, per Mail an sportimpark@ksb-paderborn.de oder unter Tel. 05251 6833001.