Sport im Park

Jedes Jahr im Sommer heißt es wieder „Sportstadt, beweg dich!“. Trainiert wird gemeinsam im Freien, ganz unverbindlich, kostenlos und unter qualifizierter Anleitung. Bei Sport im Park ist für jede Altersklasse etwas dabei.

Das Programm bis zum 30. August 2024

Montag

07.30-08.15 Uhr, Paderwiesen, Morgen Yoga, ASC Paderborn e.V. (vom 08.07. bis 26.08.2024)

18.00-19.00 Uhr, Paderwiesen, Qigong, TSV Wewer e.V. (vom 24.06. bis 12.08.2024)

19.00-20.00 Uhr, Paderwiesen, Zumba, ASC Paderborn e.V.

Dienstag

17.00-18.00 Uhr, Paderwiesen, PaderFit Workout, MediFit Paderborn

Mittwoch

18.00-19.00 Uhr, Wilhelmsberg, Laufen & Walken, TSV 1887 Schloß Neuhaus e.V.

18.00-19.00 Uhr, Paderwiesen, Vinyasa Yoga, ASC Paderborn e.V.

Donnerstag

09.00-10.00 Uhr, Paderwiesen, Strong Woman, KreisSportBund Paderborn e.V. (27.06. bis 25.07.2024)

18.00-19.00 Uhr, Paderwiesen, Tabata, LC Paderborn e.V. (ab dem 23.05.2024)

Angebote Für Kinder

Montag

16.30-17.30 Uhr, Paderwiesen, Fit For Kids, Kindersportschule des SC Grün-Weiß Paderborn e.V. (ab dem 03.06.2024)

Dienstag

15.00-16.00 Uhr, Paderwiesen, Kids in Bewegung, Wir bewegen alle Kinder im Kreis Paderborn e.V. (ab dem 28.05.2024)

Zwei besondere Angebote gibt es in der Zeit vom 29.07. bis 19.08.:

Montag

15.00-16.00 Uhr, Inselbadstadion, Sport, Spiel & Spaß für Eltern und Kinder, KinderSportSchule SC Grün-Weiß Paderborn e.V.

Mittwoch

15.00-16.00 Uhr, Inselbadstadion, Sport, Spiel & Spaß, KinderSportSchule SC Grün-Weiß Paderborn e.V.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter:

www.instagram.com/sportimparkpaderborn

www.facebook.com/SportimParkPaderborn

www.ksb-paderborn.de/gesundheit/sport-im-park