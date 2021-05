Stadtbibliothek und städtische Museen öffnen wieder

Ab Samstag, 22. Mai 2021, öffnen die Bibliotheken wieder ihre Türen für die Paderborner Bürger*innen. Zusätzlich wird der Click & Collect Service weiter angeboten – Bestellungen dafür können über das DigiPort aufgegeben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.bibliothek.live.

Die städtischen Museen und Galerien sind ab Mittwoch, 26. Mai, wieder geöffnet. Ein Besuch der Museen ist mit vorheriger Terminbuchung dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr möglich. Eine Terminbuchung erfolgt telefonisch in den jeweiligen Museen. Die Museumstelefone sind ab Dienstag, 25. Mai, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zu erreichen.