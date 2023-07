Stadtmuseum Sommerkonzerte 2023

Willkommen zu den Sommerkonzerten des Paderborner Stadtmuseums heißt es am 7. Juli und 8. Juli 2023. Dann bietet das Museum ab jeweils 20 Uhr in seinem Klostergarten wieder Musik unter freiem Himmel an. Die Konzerte sind passend ausgewählt zum historischen Ort zwischen dem Stadtmuseum, der Abdinghofkirche und dem mittelalterlichen Kreuzgang des ehemaligen Klosters.

Der 7. Juli steht unter dem Thema »Instrumental«. Zunächst präsentiert das Romeo-Franz-Ensemble (Foto) feat. Joe Bawelino Sinti-Jazz vom Feinsten! Danach lotet Gitarrist Jens Hausmann bewusst eklektisch das Spannungsfeld zwischen Arrangement und Improvisation aus und serviert ein Crossover zwischen Jazz, Latin, Klassik und Folk.

Am 8. Juli kommen »Singer & Songwriter« zum Zug. Zunächst betritt Pete Alderton die Bühne und wird dabei von Carsten Mentzel begleitet. Danach verzaubert Zara Akopyan mit ihren Songs das Publikum.

Karten zu 15,- Euro (ermäßigt 10,- Euro) je Konzertabend gibt es im Stadtmuseum und an der Abendkasse. Einlass ab 19 Uhr über den Haupteingang des Stadtmuseums.

Auf den Ausschank von Getränken wird bewusst verzichtet. Die Konzerte enden um 22 Uhr. Bei Regenwetter finden die Konzerte im Museum statt.

Weitere aktuelle Informationen telefonisch unter 05251/8811247 oder auf der Website unter www.paderborn.de/stadtmuseum.