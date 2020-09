Stadtradeln: das HEFT radelt mit!

Am 6. September ist es wieder so weit. Dann geht es erneut darum, möglichst viele Kilometer für den Klimaschutz und für Paderborn zu erradeln. Wir haben ein eigenes Team gegründet und freuen uns, mit Euch ordentlich in die Pedale zu treten!

Macht mit und werdet Teil von Team HEFT!

Hier geht’s zur Registrierung