Stadtradeln mit dem HEFT-Team

Kommt in unser Team!

Es ist wieder soweit: vom 05.-25.09. findet das Stadtradeln in Paderborn statt. Wir vom HEFT haben ein Team gegründet und wollen mit Euch ordentlich Kilometer sammeln. Also, kommt in unser Team, wir freuen uns auf Euch!

Hier geht’s zur Anmeldung