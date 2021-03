Städtische Museen und Galerien öffnen wieder

Die Städtischen Museen und Galerien öffnen wieder für Besucherinnen und Besucher und präsentieren eine interessante Vielfalt an neuen Ausstellungen. Dr. Andrea Brockmann, Leiterin der Abteilung Museen und Galerien der Stadt Paderborn, ist glücklich, dass es endlich weitergeht: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Museen nach einem Vierteljahr endlich wieder öffnen dürfen. In den letzten Wochen und Monaten haben wir tolle Ausstellungen geplant und aufgebaut. Darum freuen wir uns nun, dass wir unter Berücksichtigung von Hygienekonzepten wieder Besucherinnen und Besucher empfangen können.“

Folgende Ausstellungen sind ab Mittwoch, 10. März, zu sehen: „Die Weltenlauscher“ im Stadtmuseum, „Glanzlichter 2020“ im Naturkundemuseum, „Intermezzo#2 – Künstlerinnen“ im Kunstmuseum im Marstall, „Standesgemäß“ im Residenzmuseum sowie „Metamorphose“ in der Sammlung Nachtmann. Die Städtische Galerie in der Reithalle ist zurzeit wegen Bauarbeiten geschlossen. Die neue Ausstellung „Karel Dierickx. Malerei, Zeichnung, Skulptur“ öffnet am 25. April 2021.