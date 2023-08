Staycation Nachtflohmarkt 2023 am 11.8.

Der Staycation Nachtlohmarkt findet seit 2021 jährlich am Haxthausengarten bzw. auf dem Platz hinter der Reineke-Mühle statt. Geboten wird ein Event, das man so sonst in der Umgebung nicht findet. Vor allem lokale Austeller:innen und Künstler:innen finden hier einen Platz, um sich und ihre Werke – hauptsächlich Kunst, Second-Hand-Ware und Handgemachtes – zu präsentieren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird ebenfalls geboten: Die musikalische Untermalung bieten verschiedene Amateur-DJs, die nach einem vorher veranstalteten DJ-Workshop ihr Talent beweisen können. Außerdem können die Besucher:innen über den Walking-Act „Robot-Man“ staunen, der mit seiner Lichtkunst klein und groß begeistert. Das alles kommt in einem atmosphärischen Setting zusammen – die einzelnen Stände leuchten mit vielen kleinen Lichtquellen und erzeugen ein einzigartiges Gesamtbild, das man so sonst nirgends findet. Auch für Getränke und Snacks wird stets gesorgt, sodass ein angenehmer Besuch sicher ist.

Start ist um 18 Uhr.