Stein auf Stein – Großkirchen im Miniaturformat

Ab dem 1.7.2022 wird im LWL-Museum in der Kaiserpfalz eine außergewöhnliche Sonderausstellung von Großkirchen in Miniaturform zu sehen sein. Modellbauer aus ganz Deutschland präsentieren ihre einzigartigen Kunstwerke, die bedeutenden Kirchengebäuden aus ganz Europa nachempfunden wurden. Große Sakralbauten stehen an der Spitze der mittelalterlichen Baukunst. Mit hohem personellen Aufwand, großem künstlerischen Können und immensen finanziellen Anstrengungen wurden die Bischofssitze mit Kathedralkirchen ausgestattet. Seit der Erfindung der LEGO-Steine haben viele kreative Köpfe detaillierte Modelle von Kathedralen und Klöstern erschaffen, welche diesen historischen Bauwerken nachempfunden sind. In dieser Ausstellung werden nun einige Modelle zusammengebracht und begeistern Besucher:innen, die sich sowohl für diese besondere Baukunst, als auch für die historische Kathedralarchitektur interessieren.

Weitere Informationen unter www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de