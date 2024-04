Stephan Balkenhol zu Gast am 17.4.

In diesem Künstlergespräch gibt der international renommierte Bildhauer Stephan Balkenhol Einblicke in seine künstlerische Arbeit. Gemeinsam mit dem Direktor des Diözesanmuseums, Holger Kempkens, spricht er über eine seiner jüngsten Skulpturen: Die Figur des heiligen Liborius (Foto) für den Paderborner Dom. Wie wird eine solche Skulptur technisch umgesetzt? Welche Entscheidungs- und Entstehungsprozesse wurden durchlaufen? Und wie war es, die Skulptur erstmals vor Ort in der Krypta des Paderborner Doms zu sehen? Im Vorfeld des Künstlergesprächs kann ab 17 Uhr die kleine Ausstellung mit den Entwurfszeichnungen des Künstlers zu der Liborius-Skulptur auf der Eingangsebene des Museums kostenfrei besucht werden.

Eintritt frei.

Ort: Forum St. Liborius, Grube 3

Beginn: 18 Uhr