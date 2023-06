Sudden Sound Surprises am 24.6. im Audimax der Uni

In ihrem neuen Duo-Experiment wagen sich Eckhard Wiemann und Uli Lettermann auf ein besonders aufregendes Terrain: die spontane Improvisation. Die beiden bauen alles auf, was sie spielen können. Das sind Tasteninstrumente aller Art, Saxophone, Elektronik und noch einiges mehr … Von 22 bis 2 Uhr begeben sich die beiden Musiker in ein vierstündiges(!), ungeprobtes Aufeinandertreffen. Im Zentrum steht die gegenseitige Inspiration, natürlich auch die eigene individuelle Kreativität. Wer die beiden kennt, weiß, dass es launig, groovig, virtuos und intensiv werden dürfte. Wie der Abend abläuft, klärt sich erst im Augenblick. Das Ganze wird vermutlich mehr Stream als Konzert sein, vielleicht aber auch beides: Das Publikum kann gehen und kommen, wann es will, sich setzen, legen, umhergehen … Im Foyer gibt es Getränke, man kann als Zuhörer:in also auch einmal „ausruhen“, während die beiden Musiker in ihrem Experiment auch ergründen wollen, wie sich Kreativität im Zustand der Erschöpfung individuell entwickelt. Musik über alle Grenzen hinaus: alles ist plötzlich und überraschend, spontan und intuitiv.

Der Eintritt ist frei.