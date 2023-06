Summer Music am 11.6. im Audienzsaal des Residenzmuseums

Mit beschwingter Musik für Bläserquintett gehen die Städtischen Kammerkonzerte in die Sommerpause. Namensgebend ist Samuels Barbers „Summer Music“, aber es sind auch Originalkompositionen und Bläserquintett-Bearbeitungen von Anton Reicha, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy und Claude Debussy dabei. Außerdem „La Nouvelle Orleans“ (New Orleans) von Lalo Schifrin, der viele Film- und Fernsehkompositionen geschrieben hat. Die Mitglieder des Arundos Quintetts haben alle Solo-Stellen in NRW-Orchestern. Mit dabei ist Yuka Maehrle (Foto: Christian Palm), Solo-Fagottistin der Nordwestdeutschen Philharmonie. Sie freut sich besonders auf ihr erstes Kammerkonzert in Paderborn: „Es fühlt sich an wie ein Heimspiel.“

Beginn: 18 Uhr

17.30 Uhr: Einführung im Audienzsaal mit Lars Wolfram

Eintrittspreise zwischen 18,- und 8,- Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.