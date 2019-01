Sven Bensmann am 26.1. im DeelenHaus

Nachdem sich Sven Bensmann in den letzten vier Jahren in der jungen deutschen Comedyszene wild umhergetrieben, mehr als 300 Auftritte auf unzähligen Bühnen, in unzähligen Shows (u.a. NDR Comedy Contest, Quatsch Comedy Club, 1Live Hörsaal Comedy) und unzähligen Städten gespielt hat, packt der musikalische Sidekick der Kult-Comedy-Show NightWash nun seine Sachen und besucht Deutschlands Bühnen mit seinem ersten abendfüllenden Solo-Programm.

In „Comedy. Musik. Liebe.“ ergründet der selbst ernannte angehende Diabetiker halb gesprochen und halb gesungen Themen und Fragen, die einen Mitte 20-jährigen jungen Mann aus der niedersächsischen Provinz beschäftigen, zu denen er – man ahnt es – einen sehr persönlichen Bezug aufweisen kann. Unterstützt wird der erfahrene Sänger und Gitarrist Bensmann von seinem langjährigen Bandkollegen aus der Indie Band „Hi! Spencer“ Jan Niermann. Der studierte Pianist Beginn: 19.30 Uhr