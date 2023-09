Sven Pistor am 19.9. in der Aula des Gymnasiums Theodorianum

Er ist einer der ganz Großen des deutschen Fußballs, ein Spieler für die Ewigkeit. Drei Weltmeisterschaften spielte er als Nationalspieler, mit überragenden Endrunden: zweiter Platz, dritter Platz und 1974 durfte er sich Weltmeister nennen. Wolfgang Overaths Karriere ist die eines gelebten Traums: vom Straßenfußballer aus einfachen Verhältnissen an die Weltspitze. Mit dem 1. FC Köln, seiner Familie und dem Herrgott da oben blieb er stets verbunden. Im Gespräch mit Fußballexperte Sven Pistor schildert er, wie wichtig ihm der nötige Biss im Fußball ist, damals wie heute, und was ihm geholfen hat, Hoffnung und Haltung zu wahren, wenn es drauf ankommt. Er verrät bislang Unbekanntes, und warum er nicht anders kann, als sein Glück mit anderen zu teilen. Das bewegende Gespräch zweier Fußball-Enthusiasten, die ohne Fußball nicht können, aber wissen, es bleibt bloß die schönste Nebensache der Welt.

Beginn: 19 Uhr

Eintrittskarten erhältlich unter 05251/153142, per Mail an paderborn@bonifatius.de oder via WhatsApp an 0160/7843362.