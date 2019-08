Tag der offenen Tür in der Zentralbibliothek am 4.8.

Wie in jedem Jahr hat die Zentralbibliothek am zweiten Liborisonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Etwas abseits des Libori-Trubels, im historischen Gebäude der Zentralbibliothek, ist genug Zeit, um die Angebote der Stadtbibliothek kennenzulernen und auszuprobieren.

Wer ein Schnäppchen machen will, sollte sich im großen Bücherflohmarkt umsehen und zum Ausruhen und Entspannen bietet das Lerncafé wie immer Kaffee, Kuchen, Eis, kalte Getränke und lädt auf dem Vorplatz und im Haus zum Verweilen ein. Und natürlich steht auch wieder die Fußkühlung bereit, um die müden Füße der Liboribesucher zu erfrischen.

Für Inhaber der Paderborn Karte ist die Ausleihe der kostenpflichtigen Medien an diesem Tag kostenlos.