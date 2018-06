Tag des Paderborner Sports am 10. Juni

Zum Tag des Paderborner Sports zeigen wieder über 80 Sportvereine und Institutionen: Der Paderborner Sport ist erstklassig. Schon zum 16. Mal findet er im Schlosspark statt und bietet von 14 bis 18 Uhr ein Open-Air-Sportstudio am Brunnentheater und viele tolle Mitmachangebote für Jung und Alt im Parkgelände an. Cheerleading, Slackline, Lacrosse, Rhönrad, Ropeskipping, Eiskunstlauf, Hap Ki Do, Trapezsegeln, Schach und Stabhochsprung sind nur einige von vielen Angeboten für die Paderborner Bürgerinnen und Bürger.