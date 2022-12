Tanz OWL: dranbleiben! am 10. und 11.12. im Audienzsaal im Residenzmuseums Schloß Neuhaus

Seit 2010 schließen sich Akteure der lokalen Tanzszene jedes Jahr zusammen, um im Rahmen von Tanz OWL mit dem Kulturamt eine gemeinsame Produktion mit einem gemeinsamen Thema an einem besonderen Ort der Stadt zu realisieren. Aber 2022 hat es die Tanzszene in Paderborn schwer getroffen. Alle kämpften und kämpfen noch immer damit, nach der Pandemie wieder in einen normalen Lehr-, Trainings-, Proben-, Projekt- und Finanzierungsbetrieb zu kommen. Von dem Tornado im Mai 2022 waren zudem zwei Studios massiv betroffen. Es stellte sich mitunter die Existenzfrage. Insgesamt rückten bei allen Beteiligten andere Fragen und Projekte als das jährliche gemeinsame Projekt in den Vordergrund. Auch die Partnerschaft mit Herford konnte nicht gepflegt werden. Aber im Herbst 2022 regte sich der Gedanke: „Wir wollen dranbleiben!“ Alle tragen bei, was sie wie auch immer auf Lager haben. So entstand das 2022er Projekt mit dem merkwürdigen Namen: „dranbleiben!“ Es spiegelt wider, dass weiter freudig und kreativ getanzt wird und Grundlagen für weitere Jahre geschaffen werden, auch wenn in einem Jahr wie diesem kaum daran zu denken war, so fokussiert und dramaturgisch konsequent gemeinsam zu arbeiten wie sonst.

Beteiligt sind TanzBau Paderborn, Tanz- & Ballettstudio Silió und Community Dance Ensemble „Wilder Aufbruch“.

Eintrittspreis 8,- Euro. Vorverkauf im Stadtmuseum Paderborn und im Residenzmuseum Schloß Neuhaus. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.