Tanz OWL: Probieren geht über Studieren am 9. & 10.6.

Es ist ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal realisiert die Tanzszene Paderborn im Rahmen des vom Land NRW geförderten Projekts „Tanz OWL“ einen gemeinsamen Tanztheater-Abend an einem besonderen Ort in Paderborn. In diesem Jahr ist es der Hörsaal G (Foto: Dirk Rellecke) der Uni. Das diesjährige Projekt heißt „Probieren geht über Studieren“ und findet am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag um jeweils 18 Uhr statt. Die Vorstellungen dauern jeweils zwei Stunden. Die Eintrittskarten kosten 8 Euro und sind im Vorverkauf im Stadtmuseum am Abdinghof und an der Abendkasse erhältlich.

Beteiligt sind Gruppen aus dem TanzBau Paderborn, dem Tanz- & Ballettstudio Silió und dem Department Sport der Universität Paderborn, außerdem das Community Dance Ensemble „Wilder Aufbruch“ und ein Paar des Tanzsportclub Blau-Weiß im TV 1875 Paderborn, das sich mit dem Schauspieler Max Rohland zusammengetan hat. Alle haben Tanztheater-Szenen erdacht, die sich in irgendeiner Weise aufs Studieren oder aufs Uni-Leben beziehen. Ausschließlich am Pfingstsonntag komplettiert eine Gruppe aus den Sankt-Michael-Schulen und der Friedrich-Spee-Gesamtschule das Gesamttableau, ausschließlich am Pfingstmontag das Ensemble „Solomomento“ aus Herford.