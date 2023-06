Tanzquartier Driburger Straße 73

Seit 2010 schließen sich Akteure der lokalen Tanzszene Paderborn jedes Jahr zusammen, um im Rahmen von Tanz OWL mit dem Kulturamt der Stadt eine gemeinsame Produktion mit einem gemeinsamen Thema an einem besonderen Ort der Stadt zu realisieren. Aber ein derart besonderer Ort wie in diesem Jahr war bislang noch nicht dabei: Die ehemalige Panzerkaserne des Nazi-Reichs, die ehemaligen Barker Barracks der britischen Armee. Jahrzehntelang war das Gelände an der Driburger Straße ein eigener militärischer Kosmos. In den kommenden Jahrzehnten entwickelt sich das ca. fünfzig Fußballfelder große Areal in einem aufwändigen Umwandlungsprozess zum Zukunftsquartier Paderborn. Noch liegt es im tiefen Schlaf, nur gestört von den Schafen, die die Vegetation kurzhalten. Aber für Tanz OWL öffnen sich die Tore zu einer der ehemaligen Panzerhallen. Die Choreographinnen reagieren auf diese merkwürdige Übergangssituation.

Beteiligt sind: TanzBau Paderborn, Tanz- & Ballettstudio Silió, Community Dance Ensemble »Wilder Aufbruch«

Eintrittspreis 10,- Euro. Vorverkauf im Stadtmuseum Paderborn. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Termine: 9. und 10.6., jeweils 18 Uhr

Ort: Zukunftsquartier, Driburger Straße 73