Teheran Tabu am 25.6. im Pollux

Im Debütfilm von Ali Soozandeh geht es um drei selbstbewusste Frauen und einen jungen Musiker, deren Lebenswege sich in der schizophrenen Welt der iranischen Hauptstadt Teheran kreuzen. Sex, Korruption, Drogen und Prostitution gehen in dieser brodelnden Metropole einher mit strengen religiösen Gesetzen. Das Umgehen von Verboten wird zum Alltagssport und der Tabubruch zur individuellen Selbstverwirklichung.

Das Programmkino Lichtblick präsentieren den Animationsfilm in der Originalvertonung mit deutschen Untertiteln.

Beginn: 20.30 Uhr