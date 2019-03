The Addams Family am 13.3. in der PaderHalle

Die bizarre und wundervoll teuflische Addams Familie ist Kult. In den 30ern als Cartoons erfunden, fand sie 1964 ihren Weg ins Fernsehen, später in Filme, 2009 ins Musical. Die selbsternannte Prinzessin der Finsternis, Wednesday Addams, verliebt sich in einen ganz normalen jungen Mann. Seine Eltern kommen zum Kennenlern-Dinner. Skurrile Situationen sind vorprogrammiert. Schnippen Sie mit bei dem schaurig-komischen Grusical!

Beginn: 19.30 Uhr; Einführung mit Elisabeth Wirtz um 18.30 Uhr im oberen Foyer.