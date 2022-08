The Monotypes am 26.8. in der KulturScheune

Für den ersten ScheunenSommer stehen „The Monotypes“ auf dem Programm. Treibende Songs und eingängige Hits aus dem Zeitalter der Rock’n’Roll- und Beatmusik, aktuelle Charthits im Stil der 50er und 60er Jahre, kombiniert mit einer explosiven und mitreißenden Bühnenpräsenz – das ist die Band The Monotypes mit ihrem Motto „We’re gonna have some fun tonight!“ Die fünf Gießener können auf langjährige Live- und Bühnenerfahrung zurückblicken. So teilten sie sich die Bühnen mit Größen wie Laith Al Deen und Fools Garden. In ehemaligen Bands und Projekten und damals noch auf unterschiedlichen Wegen spielten sie zudem zum Teil zusammen mit Bands und Künstlern wie The Hives, Nena, Culcha Candela, Christina Stürmer, Stanfour oder Juli auf nationalen und internationalen Festivals.

Eintritt frei

Location: Kulturscheune 1a, Am Schloßpark 1a (Bad Wünnenberg-Fürstenberg)