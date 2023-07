The Navigator am 6.7. in der Studiobühne der Uni

So spontan wie Millionärssohn Rollo der Millionärstochter Betsy von gegenüber einen Heiratsantrag macht, so reflexartig gibt sie ihm einen Korb. So will Rollo allein auf die Hochzeitsreise, vertut sich dabei leider im Schiff und landet auf dem Ozeanriesen „Navigator“. Dieses stolze Schlachtschiff gehörte Betsys Vater und wird sogleich von Spionen zwecks Zerstörung steuerlos aufs offene Meer gestoßen. Durch unglückliche Umstände ist Betsy ebenfalls auf dem „Navigator“ gelandet. Und so treiben die beiden reichen Nichtstuer und Nichtskönner mutterseelenallein auf dem Ozeanriesen auf eine ferne Südseeinsel zu. Am Ende ist das rettende Ufer allerdings von Kannibalen bevölkert und das inzwischen heimisch gewordene Schiff läuft auf Grund. Kann ein Taucheranzug die beiden retten?

Der Stummfilm mit Buster Keaton wird von Richard Siedhoff am Klavier begleitet.

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt 12,- € (ermäßigt 8,- €) zzgl. VVK-Gebühr. Karten/Reservierungen im Paderborner Ticket-Center (05251/299750) oder im Service-Center der Universität (05251/605298).