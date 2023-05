The Nemesis Machine – Stadt.Daten.Kunst ab 16.5. im HNF

„The Nemesis Machine“ heißt die beeindruckende Kunstinstallation, die das Heinz Nixdorf MuseumsForum vom 16. Mai bis 19. November zeigt.

Sie ist auf den ersten Blick ein faszinierendes, flackerndes, einzigartiges Kunstwerk voller Elektronik, Monitoren, Licht und Vernetzung. Lässt man sich etwas länger auf das Werk des Londoner Künstlers Stanza ein, vermittelt sich ihr tieferer Charakter. Sie bezieht Aspekte des Datenbesitzes, der Überwachung und der Stadtlandschaft ein. Dabei erzeugt sie eine Spannung von Utopie und Dystopie, die versucht, uns zu befreien, uns aber auch zu Komplizen des Kontrollsystems macht.

Das Kunstwerk bietet den Besuchern einen Blick aus der Vogelperspektive auf eine kybernetische Stadtlandschaft, in der Wolkenkratzer aus Silizium und Leiterplatten gebaut sind. Es stellt die Frage, wie eine Welt aussehen kann, in der all die Technologie mehr ist als eine Spielerei und tatsächlich für uns zu arbeiten beginnt. Oder werden uns diese Technologien, wie es die Maschine vorschlägt, kontrollieren, trennen und weitere Grenzen schaffen, während die Maschine sich ausbreitet, um die ganze Welt zu erfassen?

The Nemesis Machine ist im 3. Obergeschoss des HNF zu sehen. Mehr auf www.hnf.de/nemesis