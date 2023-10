The One Next Door ab 22.10. im Theater Paderborn

Luz und Tamer leben Tür an Tür. Als sie sich eines Tages zufällig begegnen, nimmt eine mörderische Geschichte ihren Lauf. Tamer will Zeichen setzen und auch Luz hat Pläne. Dass sie sich verlieben, war nicht beabsichtigt. Zusammen stellen sie sich dem Rest der Welt: Kaltblütig und skrupellos schrecken sie vor keiner Gewalttat zurück. Werden die beiden von der Polizei gestoppt, ehe die Lage eskaliert? Oder können sie entkommen? Haben sie einen Deal mit irgendwem? Sagen sie die Wahrheit oder ist die Lüge ein Mittel zum Zweck?

Futur3 stellt ein Szenario vor, in dem Gaming-Elemente den Gang der Handlung bestimmen. Es fragt nach den Möglichkeitsräumen digitaler Spielewelten und wie sie sich auf die Bühne bringen lassen. Die Schauspieler:innen sind Avatare des Publikums, gesteuert vom Skript und den Entscheidungen der Zuschauer:innen. Das theatrale Game Noir entsteht im Prozess, das Publikum ist zur Mitwirkung eingeladen.

Eine Produktion von Futur3 – freies Theaterkollektiv, in Kooperation mit dem Theater Paderborn und OrangerieTheater Köln. In Zusammenarbeit mit Freihandelszone – Ensemblenetzwerk Köln.

Termine: www.theater-paderborn.de