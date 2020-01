The Original USA Gospel Singers & Band am 23.1. in der PaderHalle

Die afroamerikanische Gospelgruppe mit Live-Band bringt das ursprüngliche Gefühl der Gospelkultur authentisch nahe. Das Ensemble umfasst Musiker und Sänger, die all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Beginn: 20 Uhr