Theaterfest am 20.6. an und in der PaderHalle

Das Landestheater Detmold ist in diesem Jahr wieder mit verschiedensten Aktionen und Angeboten auf dem Theaterfest vertreten. Dazu zählen ein Infostand, Kostümanproben, Schminkaktionen mit professionellen Maskenbildnern, eine Fotoaktion, ein Gesangsworkshop mit dem Chorleiter des Theaters sowie ein Theaterworkshop mit der Theaterpädagogin. Ergänzend zu den Workshop-Angeboten des Landestheaters Detmold, sind ein Schreibworkshop mit Karsten Strack vom Lektora-Verlag, ein Tanzworkshop mit Eva Möllmann von der Tanzschule Möllmann-Oberbach und ein Gesangsworkshop mit Antje Huißmann alias „Else Mögesie“ geplant. Für das ganz junge Publikum wird das Landestheater Detmold das Stück „Käpt‘n Knitterbart“ spielen, und das „Lumpentheater“ präsentiert den Klassiker „Hans im Glück“. Beide Stücke sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Einen Höhepunkt des diesjährigen Theaterfestes bilden „Die Maiers“, die in ihrem Stück „Just married“ mit Mitteln der Zirkuskünste auf schräge Art und Weise von ihrem skurrilen und urkomischen Start in die Ehe erzählen. Den Abschluss des diesjährigen Theaterfestes bildet das Theater Paderborn mit dem Stück „Modern Jukebox“ um 19.30 Uhr im großen Saal der PaderHalle.

Das Theaterfest beginnt um 14.30 Uhr.

Foto: Thorsten Hennig